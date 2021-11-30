Всего за этот период было проверено около 60 тысяч объектов культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За месяц на Урале составили более четырех тысяч протоколов на нарушителей правил эпидбезопасности, сообщает Департамент информационной политики региона.

Всего за этот период было проверено около 60 тысяч объектов культуры, спорта, сферы услуг и рынка труда.

- Клиенты идут на встречу, не отказываются показывать QR-код, либо документ о вакцинации. Как только появились требования, было небольшое сопротивление, даже наблюдали частичные потери клиентов. Но сейчас все нормализовалось, и в ближайшее время должно выровняться, - рассказал управляющий «Барбершоп 313» Евгений Перминов.

Несмотря на контроль проверяющих, некоторые свердловчане все-таки нарушают масочный режим и систему QR-кодов.

- Соблюдение эпидмер проверили в 14,4 тысячи единиц общественного транспорта. Было проведено более 62 тысяч профилактических бесед. Составлено 4 460 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ, из них 1131 – в Екатеринбурге.

Напомним, что в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. До 27 декабря они должны привиться первым компонентом вакцины. Вторым - до 27 января.