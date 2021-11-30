В Екатеринбурге мужчина оформил на себя несколько кредитов и отдал все деньги мошенникам

После того, как звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 62-летний мужчина оформил на себя несколько кредитов и отдал все деньги телефонным мошенникам. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что потерял 700 тысяч рублей, он сообщил, что позвонила незнакомая женщина и заявила, что на его имя были получены займы, чтобы их аннулировать, необходимо взять «зеркальный» кредит.

- Доверчивый гражданин согласился и в нескольких банках получил нужную сумму. Затем звонившая сообщила собеседнику, что ему необходимо перевести полученные деньги на якобы безопасные счета, что мужчина и сделал, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

После того, как звонки прекратились, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведутся оперативно-розыскные мероприятия.