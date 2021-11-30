РЖД увеличили перерабатывающую способность станции Екатеринбург-Сортировочный (СвЖД)

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В ходе ключевого этапа реконструкции осуществлено переключение на новые устройства оборудования инфраструктуры одной из двух сортировочных систем станции: запустили полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности, который сможет перерабатывать до 6,9 тыс. вагонов в сутки (в 1,5 раза больше, чем до реконструкции). Это позволит повысить пропускные способности всего Екатеринбургского железнодорожного узла в направлениях с запада на восток и с юга на север.

Введены в работу 55 стрелочных переводов, 7 путей парка приема, 16 путей парка формирования, а также дополнительные пути надвига и спуска, что позволит производить расформирование двух составов одновременно.

В рамках завершающего третьего этапа на 35 путях сортировочного парка будет проведена установка современных дистанционно управляемых устройств регулирования скорости сортируемых вагонов. Также запланировано благоустройство прилегающей территории станции, обустройство служебно-технических помещений. Работы будут проведены в 2022 году.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Екатеринбург-Сортировочный, расположенный на главном ходу Транссибирской магистрали, является одной из крупнейших сортировочных станций в России. По проекту технического перевооружения станции построена новая сортировочная горка, оборудованная комплексной системой автоматизации управления сортировочным процессом (вместо механизированной горки). Введены в эксплуатацию новые пути приема, рассчитанные, в том числе, на длинносоставные поезда – до 100 вагонов, проведена реконструкция путей сортировочного парка. Возведены 10 технологических зданий. Первый этап проекта был завершен в 2019 году.

Сортировочные станции предназначены для расформирования и формирования из отдельных вагонов (как правило, при помощи т.н. сортировочных горок) различных категорий поездов, выполнения операций по пропуску транзитных поездов без переработки, технического обслуживания и коммерческого осмотра составов поездов и устранения выявленных неисправностей вагонов, смены локомотивов и локомотивных бригад. Такие станции играют ключевую роль в организации вагонопотоков и обычно входят в состав крупных железнодорожных узлов.