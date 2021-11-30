Девочки удивят гостей нового выпуска «Вундеркинды». Фото: телеканал Пятница

Трехлетние сестры из Екатеринбурга выступят на шоу «Вундеркинды» телеканала «Пятница!». Тройняшки Обанины удивят гостей нового выпуска, которыми стали известные актеры Виктор Логинов и Надежда Ангарская.

- Ева, Мира и Александра Обанины покажут артистам несколько фокусов. Для тройняшек их выступление на телевизионной сцене станет дебютом, - рассказывают в пресс-службе «Пятницы!».

По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.

Фото: телеканал Пятница

Также ведущий шоу блоггер Роман Каграманов представит еще одного еще одного ребенка из Екатеринбурга, 11-летнего Александра Тюленёва. Мальчик с четырех лет занимается танцами и виртуозно исполняет народный казачий танец.

В проекте «Вундеркинды» участвует больше ста детей от 3 до 16 лет. Ребята приезжают из разных городов России. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры и другие талантливые дети.

Увидеть маленьких вундеркиндов зрители смогут уже сегодня в новом выпуске программы.