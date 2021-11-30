В Березовском директора предприятия оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Как оказалось, концентрация вредных веществ в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили генерального директора предприятия, по вине которого произошло загрязнение окружающей среды. Следователи установили, что в период с ноября 2015 по ноябрь 2018 годов по его указаниям происходила утилизация экологически опасных отходов в неположенных местах, в частности, в окрестностях поселка Красногвардейский.

- Указанные отходы производства и потребления относились к IV классу опасности и представляли собой несортированные отходы из жилищ, мусор от сноса и разборки зданий, ил с очистных сооружений. Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Как оказалось, концентрация вредных веществ в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз, поэтому руководителя признали виновным по статье «Хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды». Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей.