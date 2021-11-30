В Свердловской области ищут пропавшую 69-летнюю бабушку

Бабушка пропала 30 ноября в поселке Монетный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» ищут 69-летнюю Мингажееву Марьму Тухваттуловну. Бабушка пропала 30 ноября в поселке Монетный Свердловской области.

- На момент пропажи была одета: куртка серого цвета с капюшоном, штаны черного цвета, угги серого цвета, халат серого цвета в зелёный цветочек, шапка вязаная коричневого цвета, - сообщается в ориентировке на поиск.

Приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: плотное

Цвет глаз: карие

Цвет волос: седые

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или руководителю отряда Наталии Лиса 8(900)044-02-20.