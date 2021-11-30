В микрорайоне Академический создана творческая группа для детей с особенностями развития

Фото предоставлено театром Алиса
Это уникальный проект, сюда съезжаются дети со всех районов города Екатеринбурга.
Ребята занимаются актерскими дисциплинами и техникой речи с опытными педагогами, выступают со спектаклями на различных площадках города.
Ближайший спектакль состоится 5 декабря в 12 часов в актовом зале Областной больницы №1. Вход для зрителей свободный.
Подробности на сайте.
Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».