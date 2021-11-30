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Общество30 ноября 2021 12:20

В микрорайоне Академический создана творческая группа для детей с особенностями развития

Все занятия проходят на базе театра «Алиса» и являются абсолютно бесплатными для детей и их родителей.
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Фото предоставлено театром Алиса

Фото предоставлено театром Алиса

Это уникальный проект, сюда съезжаются дети со всех районов города Екатеринбурга.

Ребята занимаются актерскими дисциплинами и техникой речи с опытными педагогами, выступают со спектаклями на различных площадках города.

Ближайший спектакль состоится 5 декабря в 12 часов в актовом зале Областной больницы №1. Вход для зрителей свободный.

Подробности на сайте.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры».