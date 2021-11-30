Застрявшие в Африке ученые УрФУ вернутся в Россию 4 декабря

В Антарктиде исследователи искали образцы метеоритов. Фото: Виталий Лазо

Исследователи, которые входят в поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета, вернутся в Россию утром 4 декабря. Планируется, что шесть человек вылетят из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханесбурге 3 декабря. Ранее они застряли в Африке из-за закрытия авиасообщения из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

- Из ЮАР мы разными рейсами направляемся в Эфиопию, где снова встретимся и вылетим в Россию из города Аддис-Абеба. Рейс из Эфиопии приземлится в Москве утром 4 декабря, - отметил руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович.

Также по его словам, основные трудности в логистике вызваны отменой большинства регулярных рейсов, а также нетипичным багажом участников экспедиции — с собой они везут более 200 килограммов оборудования и снаряжения.

Когда участники экспедиции останавливались в Кейптауне по пути на южный континент, о ситуации со штаммом Омикрон еще было никому не известно. Но сейчас ситуация изменилась.