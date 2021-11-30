Строители в следующем году перекроют движение по улице Менделеева

Дорогу перекроют с 10 по 31 января 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно перекроют движение транспорта по улице Менделеева. Об этом сообщает мэрия.

- Строители закроют движение транспорта по улице Менделеева, от улицы Июльской до дома № 2А на улице Менделеева, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроют с 10 по 31 января 2022 года. Также в эти дни будет закрыт проезд по улице Менжинского от Июльской до Менжинского, 1А.

За три недели, на которые ограничат движение, строители будут заниматься реконструкцией теплосети на улице Менделеева. Также там будут строить жилой дом.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на 1,5 года закроют движение по улице Сурикова. Проезд закроют с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года. В это время там будут строить коммунальные сети. Строители будут заниматься тепловой, бытовой канализацией и водопроводом.

Также с 12 февраля 2021 года до 25 ноября 2024 года ограничат движение транспорта по Верхнему переулку на Уралмаше. Там будут строить новый дом.

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