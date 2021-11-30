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Недвижимость30 ноября 2021 10:46

Мэр Нижнего Тагила подтвердил строительство Восточного объезда

Проект новой дороги до поселка Зональный готов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Владислав Пинаев рассказал, что проект Восточного объезда уже готов

Владислав Пинаев рассказал, что проект Восточного объезда уже готов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подтвердил строительство новой дороги до поселка Зональный, которую называют Восточным объездом. Проект уже готов, но к нему есть вопросы.

Новая дорога позволит добраться в Нижнюю Салду, где расположена зона особого экономического развития «Титановая долина», не заезжая на Вагонку. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На новой дороге спроектируют несколько въездов, главная задача – вывести грузовой транспорт из Нижнего Тагила.

Средства на проект город планирует получить из федерального и областного бюджетов. Напомним, что сейчас в уральском городе строит мост через главный пруд, который свяжет Свердловское шоссе и Гальянку.