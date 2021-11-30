Уральский вуз выпустил необычную книгу с дополненной реальностью

Особенность книги помогает читателю больше узнать о жизни университета и студентов. Фото: УрГУПС

Уральский государственный университет путей сообщения выпустил необычную книгу с дополненной реальностью, рассказала пресс-служба вуза.

Проект «УрГУПС LIVE. Книга с дополненной реальностью» посвящен 65-летнему юбилею вуза и создавался около полугода. Особенность книги – интерактивность. Фотографии и картинки «оживают» с помощь специального мобильного приложения.

- Условно книгу можно поделить на два раздела: первый посвящен развитию и становлению транспортного вуза, его образовательным, интеллектуальным, научным процессам. Вторая часть – это череда событий, цикличных stories, которыми живет университет, - рассказали в пресс-службе.

Особенность книги помогает читателю больше узнать о жизни университета и студентов.