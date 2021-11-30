Треть екатеринбуржцев из-за пандемии вынуждены работать из дома с детьми

41% респондентов были вынуждены брать детей с собой на работу, потому что их было не с кем оставить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса треть жителей вынуждены сидеть дома с детьми и работать удалено. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- Этой осенью 32% горожан вынуждены работать удаленно из дома по причине закрытия образовательных учреждений из-за пандемии, - говорится в исследовании.

При этом 76% из тех, кто сидит с детьми, - женщины. В 24% случаев дома остаются мужчины. Также в 26% случаев дома остаются оба родителя. А 22% опрошенных обращаются за помощью к бабушкам или нанимают нянь.

При этом исполнение родительского долга сказывается на эффективности в работе. 68% опрошенных признались, что им приходится работать ночью, пока дети спят, чтобы успеть выполнить свои дневные обязанности.

Помимо этого, 41% респондентов были вынуждены брать детей с собой на работу, потому что их было не с кем оставить. Однако постоянно берут с собой дочерей и сыновей только 5% опрошенных. 74% уральцев делают это редко.

При этом 22% родителей чувствуют неловкость, когда берут с собой в офис ребенка. А 11% испытывают вину.

Больше половины опрошенных рассказали, что коллеги с пониманием относятся к присутствию детей в офисе. 31% коллег не обращают на это внимания, а 6% считают, что это мешает рабочему процессу.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проходил с 21 по 28 ноября 2021 года во всех регионах страны. В нем приняли участие 2 036 респондентов.

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