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Общество30 ноября 2021 9:17

В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала 100 тысяч рублей, чтобы помочь «внучке»

Деньги забрал мужчина, который представился следователем
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Пенсионерка, подумав, что звонит ее настоящая внучка, приготовила деньги.

Пенсионерка, подумав, что звонит ее настоящая внучка, приготовила деньги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала 100 тысяч рублей, чтобы помочь «внучке». Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

72-летней тагильчанке позвонила неизвестная и, в начале разговора назвав ее «бабушкой», рассказала, что попала в аварию, и на нее хотят завести уголовное дело. Злоумышленница добавила, что последствий можно избежать, если заплатить 100 тысяч рублей человеку, который скоро придет к ней домой.

Пенсионерка, подумав, что звонит ее настоящая внучка, приготовила деньги и начала ждать незнакомца.

- Через некоторое время на пороге квартиры появился мужчина высокого роста в черной куртке, штанах бежевого цвета и зеленой шапке. На лице была маска и на руках синие перчатки. Незнакомец представился следователем, при этом не назвал себя и не предъявил никаких документов, - рассказали в полиции.

Женщина отдала 100 тысяч рублей и позвонила своей внучке, которая рассказала, что она дома и в никакую аварию не попадала.