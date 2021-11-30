На Среднем Урале 89 детей попали в больницы с коронавирусом

Только один малыш после рождения попал в палату интенсивной терапии с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 29 ноября 2021 года в больницы Свердловской области попали 89 детей с коронавирусом, один из которых размещен в палате реанимации. Этот ребенок родился от матери, зараженной COVID-19.

- В Свердловской области на ИВЛ детей с коронавирусом сейчас нет, - заявили в оперативном штабе Свердловской области ИА «Уральский меридиан».

Сейчас в регионе развернуто 130 коек для детей с коронавирусом. 86 классов в школах Екатеринбурга отправлены на дистанционное обучение, 42 из них – по причине COVID-19.

В Свердловской области действуют ограничительные меры. В частности, в свободные от коронавируса зоны допускают только граждан с QR-кодом. Из-за этого в ноябре в Екатеринбурге провели два пикета, также регулярно случаются конфликты на входах в магазины и торговые центры.

Отметим, что за сутки по состоянию на 30 ноября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 705 новых случаев заражения коронавирусом.