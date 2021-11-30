За сутки в Свердловской области диагностировали 705 случаев COVID-19

На Урале сохранятся ограничительные меры, включая масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 30 ноября 2021 года подтверждено еще 705 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 170 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Красноуфимска, Североуральска, Полевского, Сухого Лога, Серова, Карпинска, Качканара, Верхотурья и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число граждан, заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии, составляет 179 824 человека, из которых 156 824 человека справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 485 человек.

Сейчас состояние 777 пациентов остается тяжелым, 471 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 364 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 35 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 429 случаев.