В этом году темой новогоднего оформления городка в Нижнем Тагиле станет юбилей студии «Союзмультфильм» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ледового городка в центре Нижнего Тагила перекроют движение. Ограничения для транспорта начнут действовать с 1 декабря на участке дороги от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко, 1 А. При этом движение по улице Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова останется открытым.

- С первого декабря 2021 года по 30 января 2022 года будет закрыто движение автотранспорта. Изменение транспортной схемы связано с началом строительства ледового городка, - рассказали в пресс-службе администрации города.

С 1 декабря на площадку городка начнут заводить сначала елку, светодиодные комплекты и необходимое оборудование, а затем и ледяные блоки из которых построят объекты праздничной площадки.

Напомним, что в этом году темой новогоднего оформления станет юбилей студии «Союзмультфильм», а это значит, что в городке будет множество известных мультяшных персонажей.