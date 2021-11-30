Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде

Свердловчанам, оказавшимся на улице в момент сильного снегопада, нужно остерегаться шатких строений и зданий с неустойчивой кровлей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 декабря ожидаются сильный мокрый снег, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, - говорится в сообщении.

Спасатели просят уральцев отказаться от работ на открытом воздухе, особенно на высоте. Также лучше отказаться от туристических походов.

Автомобилистам в период непогоды нужно строго соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. Кроме того, нужно избегать резких маневров и отказаться от дальних поездок.

Свердловчанам, оказавшимся на улице в момент сильного снегопада, нужно остерегаться шатких строений и зданий с неустойчивой кровлей. Также нужно опасаться нависающих конструкций, оборванных линий электропередач и разбитого стекла.

Если уральцам будет нужна помощь, они могут обратиться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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