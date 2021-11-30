Фестиваль «Стенограффия» запустил проект в поддержку бездомных животных

Каждый человек раз в месяц может перечислять фиксированную сумму на содержание питомца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Стенограффия» вместе с фондом «ЗООзащита» запустил проект в поддержку бездомных животных. Его суть - просто и понятно объяснить людям, как взять под опеку собаку или кошку, то есть помогать финансово, навещать, но не забирать их домой, если нет такой возможности.

Представители «Стенограффии» объясняют, что каждый человек может зайти в социальные сети фонда «ЗООзащита», выбрать понравившееся животное, проконсультироваться с сотрудником фонда и раз в месяц перечислять фиксированную сумму на содержание питомца.

- Если вы хотите стать финансовым опекуном животного, советую уточнять условия, в которых будет содержаться ваш шерстяной подопечный. В передержку можно попасть через фонды по защите животных, - рассказала координатор фестиваля и руководитель волонтерского движения Анна Клец. - В моем случае, это фонд «ЗООзащита», волонтеры которого берут на себя много работы: подбирают животных, лечат, пристраивают на передержки и в семьи, составляют подробные отчеты. Например, у меня есть (собака) Даша, мне отправляют новости о ее жизни, делятся фотографиями и видео. Еще я могу приехать и проводить с ней время.

Члены команды создали карточки с рисунками художницы и участницы команды SPEKTR Таисии Спириной, в которых подробно описано, как можно помогать бездомным животным, являясь финансовым опекуном. Они опубликованы в Instagram фестиваля. Материал был создан на опыте членов команды «Стенограффии» - Анны Клец и Андрея Колоколова, которые являются опекунами нескольких собак из фонда «ЗООзащита».