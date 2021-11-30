Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург и Свердловскую область придут морозы

Морозы придут в Екатеринбург и Свердловскую область во второй половине декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, когда в Екатеринбург и Свердловскую область придет похолодание. В данный момент температура в регионе держится на уровне 0 градусов. Из-за резкого потепления, в парке ЦПКиО им. Маяковского даже пришлось временно закрыть каток.

- К концу текущей декады декабря, температура будет понижаться на 8 градусов. Во второй половине декабря ожидаются кратковременные морозы до 25-30 градусов, - сообщила Галина Шепоренко. – Так как к нам идет арктический воздух.

В интервью «КП»-Екатеринбург Галина Шепоренко говорила о том, что зима в этом году будет малоснежной. Осадков ожидается меньше нормы (норма 21-26 мм, в горах до 34 мм). Что касается температуры, то декабрь в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается близким к норме по температуре воздуха, которая в среднем за месяц составляет минус 11-13 градусов, на севере Свердловской области минус 14-16 градусов.