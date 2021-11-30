Свердловские врачи спасли 100 малышей с коронавирусом

Дети могут болеть также сильно, как и взрослые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Территориального центра медицины катастроф Свердловской области спасли 100 малышей с коронавирусом. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Большей части пациентов потребовалась эвакуация в больницы, для остальных проводились телемедицинские консультации.

- Дети могут болеть также сильно, как и взрослые. Особенно подвержены заражению малыши в возрасте до года. Самому маленькому пациенту, которому потребовалась наша помощь, был всего месяц, - рассказала руководитель Детского реанимационно-консультативного центра ТЦМК Екатерина Пьянкова.

Чаще всего у маленьких пациентов симптомами коронавирусной инфекции являются кашель, высокая температура, затрудненное дыхание, нарушение стула, а также вялость и сонливость.