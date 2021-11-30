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Общество30 ноября 2021 7:55

Уральского директора управляющей компании оштрафовали за просроченный ответ жильцу

Руководительница выплатит 25 тысяч рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Несмотря на то, что директор не согласился с решением суда, приговор остался без изменений.

Несмотря на то, что директор не согласился с решением суда, приговор остался без изменений.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уральского директора управляющей компании оштрафуют за просроченный ответ жильцу. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Женщина 20 февраля направила в свою управляющую компанию ООО «УК ЖК «Адмиральский» заявление об аннулировании задолженности за электроэнергию. Ответ на него пришел только 1 апреля.

- Согласно российскому законодательству, должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, - рассказали в суде.

На директора управляющей компании Бурскую Е.Н. был составлен административный протокол. Она должна будет выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Несмотря на то, что директор не согласился с решением суда, приговор остался без изменений.