Свердловская прокуратура выступила против смягчения приговора экс-сотруднику ДПС, который насиловал женщин

Бывшего полицейского отправили в колонию почти на 14 лет за 26 изнасилований Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура подала апелляцию на решение суда заменить экс-сотруднику ДПС из Москвы Артуру Косицыну, осужденному почти на 14 лет за изнасилования, неотбытый срок на обязательные работы. Бывший полицейский отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле.

- В представлении прокурор указал, что осужденный, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, не принял достаточных мер к погашению ущерба, причиненного преступлением, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также прокуратура подчеркнула, что 26 совершенных изнасилований говорят о сложившемся у Косицына образе жизни и поведения. Надзорное ведомство уверено, что он не перестал быть опасным для общества.

Московский суд приговорил бывшего сотрудника ДПС к 13 годам и 10 месяцам в колонии общего режима 2011 году. Косицын подал ходатайство о замене оставшихся 1 года и 18 дней лишения свободы обязательными работами. Тагилстроевский районный, несмотря на протест прокурора, удовлетворил его.

Артура Косицына задержали в 2009 году. Насильник в погонах держал в страхе москвичек четыре года. Жертвами маньяка были красивые девушки от 20 до 25 лет. Он подкарауливал девушек в подъездах и лифтах. Когда жертва оставалась одна, он начинал угрожать даме расправой, а потом инасиловал. Обычно он их запугивал жезлом сотрудникам ДПС, в который было воткнуто шило.

При этом Косицын заражал своих жертв венерическими заболеваниями. Он стоял на учете в кожвендиспансере. Психологическая экспертиза показала, что у бывшего полицейского есть «смешанное расстройство личности и сексуального предпочтения». То есть, он вменяем, но не мог в себе побороть желания унизить женщину.

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