Кредиты для бизнеса от УБРиР признаны одними из лучших

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Рейтинг составлен ассоциацией SME Banking Club.

Эксперты проанализировали кредитные предложения более 200 банков из 11 стран. Ключевым фокусом при анализе продуктов была возможность подать онлайн-заявку, а также быстро получить решение без залога и обширного пакета документов. В итоговый список вошли 37 банков из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Из России были отмечены 10 кредитных организаций.

По совокупности условий получения заметной популярностью пользуются овердрафт «Экспресс» и кредит «Экспресс-онлайн». Предприниматели хотят оперативно решать бизнес-задачи: будь то изменение внутренних процессов компании или закрытие кассовых разрывов. Преимущество этих кредитов в простоте оформления — решение о выдаче заемных средств принимается за один день. Кроме того, залоговое обеспечение по этим кредитам не требуется. Максимальная сумма овердрафта к счету составляет 3 млн рублей, по экспресс-кредиту – 2 млн рублей.

Ассоциация SME Banking Club создана в 2010 года. Главной целью эксперты называют активное развитие общества банковских экспертов и других участников рынка, предоставляющих финансовые услуги клиентам малого и среднего бизнеса с целью развития данного бизнес-сегмента, обмена опытом, повышения квалификации персонала.