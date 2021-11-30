Власти опубликовали график работы пунктов вакцинации от COVID-19 на Урале

Для того чтобы вакцинироваться, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале продолжается вакцинация от COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал график работы мобильных пунктов, где можно поставить прививку в Свердловской области. Для того чтобы вакцинироваться, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
30 ноября 2021 года эти пункты будут работать по следующему графику:
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А с 11:00 до 19:00
- ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31Б с 16:00 до 20:00
- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 с 16:00 до 19:00
- Нижнетагильский государственный цирк на улице Первомайская, 8А с 15:00 до 18:00
ЕКАТЕРИНБУРГ
- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 с 10:00 до 19:00
- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 с 12:00 до 18:00
- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 с 10:00 до 19:00
- ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 с 12:00 до 19:00
- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж с 10:00 до 18:00
- ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2 с 12:00 до 18:00
- Жилой комплекс на улице Мехренцева, 38, офис, 1 этаж с 10:00 до 19:00
- ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 с 10:00 до 18:00
- СМК «АСТРАМЕД-МС» на улице 8 Марта, 37 с 11:00 до 14:00
- ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д с 10:00 до 18:00
- Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт с 10:00 до 19:00
- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 с 10:00 до 18:00
- ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 с 10:00 до 19:00
ВЕРХНЯЯ САЛДА
- Администрации Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 с 14:00 до 18:00
- Дом книги на улице Парковая, 12 с 10:00 до 13:00
СЕРОВ
- ТЦ Nebo на улице Ленина, 215 с 12:00 до 19:30
- КТ «Родина» на улице Ленина, 179 с 09:00 до 15:30
РЕЖ
- ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 с 10:00 до 18:00
АСБЕСТ
- ТЦ Nebo на улице Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 10:00 до 18:00
ИРБИТ
- Гостиница «Ница» на улице Первомайская, 46 с 09:00 до 14:00
СЫСЕРТЬ
- ДК им. Романенко на улице Ленина, 32 с 09:00 до 20:00
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