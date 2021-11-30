Прокуратура начала проверку после схода вагонов на переезде в Нижнем Тагиле

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Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку после схода вагонов на железнодорожном переезде путей, принадлежащих АО «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел накануне, 29 ноября около 20:00.

- Нижнетагильским транспортным прокурором организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что во время схода вагонов никто не пострадал, ущерб окружающей среде не причинен.

Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают причины инцидента. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия и соответствия железнодорожной инфраструктуры требованиям законодательства.