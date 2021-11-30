В планах продлить режим работы еще в 11 отделениях Сбербанка в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять отделений Сбербанка в Екатеринбурге увеличили время работы. Теперь они будут открыты с 9 утра и до 9 вечера 7 дней в неделю. По новому графику начали работать офисы на Вильгельма де Геннина, 3, Белореченской, 16, Тверитина, 34, Космонавтов, 23а, Сиреневый бульвар, д. 2, Титова, 22, Ленина, 48 и Космонавтов, 47,д. Еще два подразделения Сбербанка, расположенные в торговых центрах «Мега» и «Радуга Парк», перешли на режим работы с 10:00 до 22:00.

- Сбер стремительно меняется. В наших офисах теперь можно получить не только банковские услуги, но и воспользоваться сервисами экосистемы, - рассказал управляющий Свердловским отделением Владислав Шиленко. -Спрос на эти услуги растет, и мы хотим, чтобы наши клиенты могли приходить в отделение тогда, когда им удобно, поэтому увеличили рабочие часы в офисах.

В будущем планируется продлить режим работы еще в 11 отделениях Сбербанка в Екатеринбурге.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге за год закрылось два десятка офисов Сбербанка. В пресс-службе компании тогда «КП-Екатеринбург» объяснили, почему отделения закрывают в таком количестве и заверили, что работать перестают только те офисы, где фиксируется низкий клиентопоток.