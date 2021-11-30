ХК «Автомобилист» уволил канадского тренера

Билла Питерса поблагодарили за работу. Фото: сайт ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» уволил главного тренера Билла Питерса. При этом ХК сам принял решение о прекращении сотрудничества, сообщается на сайте клуба.

- Тренер, который возглавлял команду на протяжении полутора лет, покидает «Автомобилист». Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, - говорится в сообщении.

Уральский хоккейный клуб сразу же сообщил о новом назначении. Главным тренером «Автомобилиста» стал Николай Заварухин, который был ассистентом Питерса.

Заварухин уже работал до этого с «шоферами» с 2017 по 2019 годы. Затем он тренировал «Сибирь». А после, летом 2021 года снова вернулся в «Автомобилист».

В семи из девяти последних игр уральская команда проиграла. «Шоферами» удалось обыграть только «Адмирал» и «КуньЛунь». Сейчас «Автомобилист» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.