Следователи начали проверку после задержания нижнетагильца-безмасочника на глазах у его ребенка

Фото: скриншот с видео

В Свердловской области следователи начали доследственную проверку после того, как в соцсетях разошлось видео о жестком задержании в Нижнем Тагиле мужчины без маски. Полицейские посадили его в служебный автомобиль, несмотря на то, что в машине нижнетагильца находился маленький ребенок. На кадрах было слышно, как малыш заплакал, увидев, что папу увели.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета России по Свердловской области действиям всех сторон конфликта будет дана объективная правовая оценка. Для этого принимаются меры к опросу как сотрудников полиции, так и задержанного гражданина, а также установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, выполняются иные необходимые мероприятия, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщил, что ролик с задержанием смонтирован, а мужчина не в первый раз провоцирует полицейских.

- Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своём YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создаёт провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС, - рассказал Валерий Горелых.

В этот раз, по его словам, мужчина отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками, которые в итоге вызвали наряд полиции. Также он отмечал, что полицейские не увозили мужчину в дежурную часть, пока не приехала мать ребенка, находящегося в машине и не забрала его.

В отношении мужчины завели два административных дела по ст.19.3 и ст.20.6.1 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.