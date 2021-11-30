В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде вагон съехал с рельс

Фото: группа ВКонтакте "Екатеринбург-Серов (Online)"

В Нижнем Тагиле накануне вечером, 29 ноября, вагон съехал с рельс. Об этом сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)».

- На железнодорожном переезде (УВЗ, танковая дорога) вагон съехал с рельс, - рассказал подписчик группы.

Из-за происшествия движение транспорта на участке дороги оказалось парализовано в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в сентябре на станции Гороблагодатская сошел с рельсов грузовой поезд. Два вагона опрокинулись. Из-за ЧП оказались повреждены опоры линии электропередач. На место выезжали нижнетагильский транспортный прокурор и оперативно-следственная группа.

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