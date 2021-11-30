Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 30 ноября

Новости Екатеринбурга: утро 30 ноября Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 30 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Около 9 часов вечера 29 ноября на 21-м километре Сибирского тракта под Екатеринбургом иномарка Renault Duster влетела в груженую фуру «МАЗ», после чего загорелась. Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП.

По словам сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель иномарки не обеспечил постоянного контроля за движение автомобиля, спровоцировав аварию.

После обследования места ДТП инспекторы ДПС заявили, что причиной аварии на самом деле могли стать грязь и неровности на дороге.

В Екатеринбурге таксист Роман Исхаков, отказавшийся везти пятерых нетрезвых пассажиров и избитый ими, ищет адвоката. Дело в том, что после подачи им заявления в полицию по факту нападения, нападавшие тоже подали на него заявление в органы внутренних дел.

- Я у мамы Терминатор. Один на пятерых вышел, двоих побил, отобрал бутылку вина и телефон, вино вылил на себя и на салон, и сдал вещдоками в полицию. А они, бедненькие, 36 часов сидели в сауне, употребляли алкоголь и боялись. Ждали, когда я от полиции отойду, чтобы заявление подать, - рассказывает Роман Исхаков на своей странице Facebook.

В ночь на 30 ноября стало известно, что бывшего главного редактора портала Е1 и экс-директора по развитию Сети городских порталов, журналистку Наталию Попову нашли мертвой в собственной квартире.

На связь Наталия перестала выходить 15 ноября. В итоге коллеги и родные редактора вынуждены были обратиться в органы правопорядка.