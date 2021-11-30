В Екатеринбурге таксист, заявивший об избиении пассажирами, ищет адвоката

Двое из мужчин, обвиняемых в избиении сами пришли в полицию и заявили, что водитель тоже применил к ним силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге таксист Роман Исхаков, заявивший об избиении пассажирами, ищет адвоката после того, как на него написали встречное заявление. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

- Я у мамы Терминатор. Один на пятерых вышел, двоих побил, отобрал бутылку вина и телефон, вино вылил на себя и на салон, и сдал вещдоками в полицию. А они, бедненькие, 36 часов сидели в сауне, употребляли алкоголь и боялись. Ждали, когда я от полиции отойду, чтобы заявление подать, - написал Роман.

Напомним, ранее водитель такси заявил, что его избили пятеро пассажиров после того, как он отказался их везти. Мужчины вчетвером пытались сесть на заднее сидение автомобиля, но им это не удавалось - двери в машину не закрывались. Тогда таксист оказал им в поездке и между ним и компанией началась перепалка, закончившаяся кинутой в водителя бутылкой от вина и дракой возле отделения полиции. Роман написал заявление на напавших.