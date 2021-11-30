Причиной смертельной аварии под Екатеринбургом могла стать грязь на ограждении и неровная дорога

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Причиной аварии на 21 километре дублера Сибирского тракта, в которой погиб водитель Renault, могла стать грязь на ограждении и неровная дорога. Недостатки на дороге выявили инспекторы ГИБДД, работающие на месте ДТП.

- Выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, выразившиеся в загрязнении световозвращающих элементов на барьерном ограждении, нарушение светотехнических характеристик в нарушении ГОСТа Р 50597-2017. На данном участке установлены знаки 6.2 рекомендуемая скорость и неровная дорога в связи с дефектом дорожного покрытия в виде колеи глубиной от 2 до 3 см, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В отношении дорожной организации осуществляющей содержание дороги будут направлены предписания на устранение выявленных недостатков.

Напомним, по предварительной информации, Renault врезался в груженную фуру МАЗ. От удара иномарка загорелась, водитель погиб на месте. Его личность не установлена.