В центре Нижнего Тагила на фасаде шести домов появится архитектурная подсветка

Подрядная организация приступит к работе в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на фасаде шести домов в центре города появится архитектурная подсветка, ее установят к 2022 году на перекрестках проспектов Ленина - Мира, Мира - Строителей. Планируется, что здания украсят 196 прожекторов и 543 погонных метров линейных светильников.

- Современная система наружного освещения поможет лучше подчеркнуть красоту элементов отделки и общего ансамбля зданий, построенных в стиле «сталинский ампир» в 40-е и 50-е годы прошлого века, - уточняет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Муниципальный контракт на установку светового оборудования будет подписан с ООО «ПК «ЛЭД Энерджи». Подрядная организация приступит к работе в течение недели. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2021 года. Гарантия на работы составит пять лет.