В Екатеринбурге от коронавируса скончались пять сотрудников скорой помощи

После вакцинации медики стали переносить коронавирус легче Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за период пандемии от коронавируса скончались пять сотрудников бригад скорой медицинской помощи. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал глава станции скорой медицинской помощи города Игорь Пушкарев.

Всего с начала пандемии коронавирусом переболели около 70% выездного персонала. В первую волну болели тяжелее.

- Некоторые переболели по 2 или 3 раза. Вакцинировано более 90%. Осталось совсем немного, так как есть постановление главного санитарного врача Свердловской области. Я обязан был с 15 ноября отстранить. Отстранено 8 или 9 человек специалистов из выездного персонала. Это врачи, фельдшеры, медсестры, водители. К сожалению, за этот период мы потеряли пять своих сотрудников, - рассказывает Игорь Пушкарев.

После вакцинации повторные случаи заболевания прошли без серьезных последствий. И снова сотрудники выходят на борьбу с этой инфекцией.

Также Игорь Пушкарев рассказал о зарплатах сотрудников бригад скорой помощи, которые, по его мнению, достойны большего заработка.

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