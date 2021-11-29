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Общество29 ноября 2021 15:47

Владимир Шахрин раскритиковал проекты стелы перед аэропортом Кольцово

Солист группы «Чайф» стал членом жюри конкурса по разработке объекта
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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До финала дошли работы пяти архитектурных бюро

До финала дошли работы пяти архитектурных бюро

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали трёх супер-финалистов конкурса по разработке стелы у аэропорта Кольцово. Одним из членов жюри стал известный уральский музыкант Владимир Шахрин. Солист группы «Чайф» прокомментировал проекты победителей.

- Все три проекта интересны. Но жюри было предложено оценить их по десятибалльной системе, а, на мой взгляд, на десять баллов здесь ни одного проекта нет. Нужно, чтобы в проекте победителя все сошлось, чтобы в этом месте, по этому техническому заданию все было. А тут в каждой работе чего-то немножко не хватает, - рассказывает музыкант. - Один слишком традиционный, без удивительного эффекта, другой с удивительным эффектом, но его можно рассмотреть лишь вблизи, третий можно рассмотреть только из определенной точки. Беспроблемного проекта здесь нет, чтобы люди посмотрели и сказали: «вау, вот это городу и нам идеально подходит».

«Клубок Урала» от от архитектурного бюро «Мегабудка»

«Клубок Урала» от от архитектурного бюро «Мегабудка»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Шахрина, победить, скорее всего, сможет «Архитектурное бюро Асадова» с проектом «Кольцо», так как он лучше всего подходит к месту и сможет впечатлить людей, которые будут прилетать в Екатеринбург.

Также Шахрин отметил, что каждый из проектов-победителей не останется без внимания и будет реализован, если не перед аэропортом Кольцово, то в других частях Екатеринбурга.

Проект гигантское слово «Урал» команды авторов Петра Любавина, Григория Родионова, Сергея Каменского и Владимира Селезнева

Проект гигантское слово «Урал» команды авторов Петра Любавина, Григория Родионова, Сергея Каменского и Владимира Селезнева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За «Клубок» уже развернулась битва, его уже и город хочет поставить на красной линии, и аэропорт у себя внутри выставить. А если «Урал» не пройдёт в финал, то мы уже обсудили другое место, может даже более эффектное для этой работы, где его можно будет поставить, - говорит Шахрин.

В ближайшее время в проекты победителей будут внесены правки от членов жюри, после чего на сайте администрации города будет проведено дополнительное голосование, чтобы выбрать главного победителя конкурса.

Стела в форме кольца от «Архитектурного бюро Асадова»

Стела в форме кольца от «Архитектурного бюро Асадова»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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