До финала дошли работы пяти архитектурных бюро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали трёх супер-финалистов конкурса по разработке стелы у аэропорта Кольцово. Одним из членов жюри стал известный уральский музыкант Владимир Шахрин. Солист группы «Чайф» прокомментировал проекты победителей.

- Все три проекта интересны. Но жюри было предложено оценить их по десятибалльной системе, а, на мой взгляд, на десять баллов здесь ни одного проекта нет. Нужно, чтобы в проекте победителя все сошлось, чтобы в этом месте, по этому техническому заданию все было. А тут в каждой работе чего-то немножко не хватает, - рассказывает музыкант. - Один слишком традиционный, без удивительного эффекта, другой с удивительным эффектом, но его можно рассмотреть лишь вблизи, третий можно рассмотреть только из определенной точки. Беспроблемного проекта здесь нет, чтобы люди посмотрели и сказали: «вау, вот это городу и нам идеально подходит».

«Клубок Урала» от от архитектурного бюро «Мегабудка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Шахрина, победить, скорее всего, сможет «Архитектурное бюро Асадова» с проектом «Кольцо», так как он лучше всего подходит к месту и сможет впечатлить людей, которые будут прилетать в Екатеринбург.

Также Шахрин отметил, что каждый из проектов-победителей не останется без внимания и будет реализован, если не перед аэропортом Кольцово, то в других частях Екатеринбурга.

Проект гигантское слово «Урал» команды авторов Петра Любавина, Григория Родионова, Сергея Каменского и Владимира Селезнева Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За «Клубок» уже развернулась битва, его уже и город хочет поставить на красной линии, и аэропорт у себя внутри выставить. А если «Урал» не пройдёт в финал, то мы уже обсудили другое место, может даже более эффектное для этой работы, где его можно будет поставить, - говорит Шахрин.

В ближайшее время в проекты победителей будут внесены правки от членов жюри, после чего на сайте администрации города будет проведено дополнительное голосование, чтобы выбрать главного победителя конкурса.

Стела в форме кольца от «Архитектурного бюро Асадова» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Cветящийся клубок ниток, огромное слово «Урал» и гигантское кольцо: как будет выглядеть стела у аэропорта «Кольцово». Архитекторы представили пять проектов. Жюри не смогли выбрать победителя и объявили еще один тур, сократив число участников до троих (подробнее)