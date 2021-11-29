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29 ноября вечером в Екатеринбурге жители улицы Мира остались без света в своих домах. Также на отсутствие электроэнергии пожаловались горожане с прилегающих улиц Втузгородка. Как оказалось, на участке произошло обычное технологическое нарушение.

- Зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Из-за чего на непродолжительное время частично было нарушено электроснабжение жителей Кировского района в квадрате улиц Мира - Софьи Ковалевской - Первомайской, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети-Урал».

К счастью, проблема оказалась не такой серьезной, и ее удалось решить достаточно быстро. В течение 10 минут электроснабжение клиентов было оперативно восстановлено по резервным схемам.

Напомним, жители коттеджного поселка «Чистые Росы-2» в Екатеринбурге ночью, 17 ноября, начали замерзать из-за отключения электроэнергии. Электричество, за счет которого в домах работает и свет, и отопление, пропадало из-за технологического нарушения.