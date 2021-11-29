Часть студентов Уральского Федерального университета выведут с дистанта уже с 1 декабря

Запрос на новый формат есть как со стороны студентов, так и преподавателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть студентов Уральского Федерального университета вернутся в аудитории с 1 декабря, руководство вуза решило провести эксперимент по гибридному обучению обучающихся, несмотря на введенный до конца календарного года дистант. Планируется, что для этого первокурсники трех институтов и еще двух департаментов уже послезавтра выйдут на учебу.

- Запрос на новый формат есть как со стороны студентов, так и преподавателей, не удовлетворенных качеством проведения занятий в дистанте. Те из ребят, кто уже уехал в родные города, могут оставаться дома, - уточнили в пресс-службе Уральского Федерального университета.

В эксперименте поучаствует институт экономики и управления; физической культуры, спорта и молодежной политики; естественных наук и математики, а также психологи и лингвисты гуманитарного института.