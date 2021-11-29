Скорой помощи Екатеринбурга не хватает 26 врачей

Скорой помощи Екатеринбурга не хватает специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сейчас работают больше 20 бригад скорой медицинской помощи, что соответствует федеральному законодательству. Однако часть бригад обходится без врачей, которых заменяют фельдшеры. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал главный врач скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев.

- Мы сейчас готовы принять 26 врачей. Но многие понимают, что не хватает, это значит – нет бригады. Как делается на всей скорой помощи РФ. Допустим, была реанимационная бригада, не закрывается врачами анестезиологами-реаниматологами. Приходит фельдшерский состав, количество бригад не уменьшается, просто профиль меняется, - говорит Игорь Пушкарев.

По его словам, фельдшерский состав постепенно восполняется за счет выпускников медицинских учреждений Екатеринбурга. Сегодня у службы СМП есть 55 полностью оборудованных автомобилей, однако главная проблема в виде кадрового дефицита пока не решена.

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