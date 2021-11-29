Глава скорой помощи Екатеринбурга раскрыл зарплаты подчиненных

Врачи получают суммы, которые устраивают не всех специалистов скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал «Комсомольская правда» [92.3fm], сколько получают его подчиненные.

- На скорой помощи сегодня мы не можем обеспечить такой уровень заработной платы, как в госпиталях. По данным за 9 месяцев 2021 года в среднем по врачам у нас вышло 86 тысяч рублей, по среднему медицинскому персоналу – 60 тысяч. Это без учета выплат социальной поддержки, у нас их два вида: по постановлению Правительства РФ, которые сейчас делает Фонд социального страхования, - рассказывает Игорь Пушкарев. - Также по постановлению Правительства Свердловской области есть выплаты. Это без ковидных выплат. Но все равно это не та сумма, которую бы мы хотели, чтобы получали наши сотрудники, и которые есть в стационарах.

Недостаточный заработок является одной из причин увольнения специалистов бригад скорой помощи. Также медики увольняются из-за эмоционального и физического выгорания, возраста, решении перейти на работу в стационар.

В целом сегодня скорая помощь Екатеринбурга нуждается в 26 врачах, которых Игорь Пушкарев готов взять на работу прямо сейчас.

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