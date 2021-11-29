В Екатеринбурге росгвардейцы задержали парня, который с ножом ограбил мужчину в магазине

Наряд группы задержания доставил фигуранта в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии по горячим следам задержали 27-летнего парня, который с ножом в руках ограбил 32-летнего молодого человека в магазине по улице Заводской. Пострадавший заявил, что налетчик отобрал у него купленный товар, однако тот успел запомнить нападавшего.

- Наряд группы задержания доставил фигуранта в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От потерпевшей стороны поступило заявление. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали посетительницу торгового центра «Радуга Парк» Татьяну, которая отказалась показывать паспорт. Видеозапись опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво».

По данным канала, женщина показала на входе в ТЦ справку о вакцинации, а показывать паспорт не захотела. У екатеринбурженки начался конфликт с охранником. После этого к ней подошли росгвардейцы.