Игорь Пушкарев назвал причины увольнения сотрудников скорой помощи Екатеринбурга

В Екатеринбурге дефицит сотрудников скорой медицинской помощи Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев назвал причины увольнения специалистов. Напомним, что в столице Среднего Урала не хватает врачей и фельдшеров скорой помощи.

- Увольняются по многим причинам. У нас в период пандемии официально уволилось четыре анестезиолога-реаниматолога. Это те, кто совсем ушли. Были коллеги, которые перешли на другую работу, но оставили за собой совместительство. Они берут на 0,5 или на ставку 7-8 смен. Кто-то давно решил уйти из специальности. Кто по состоянию здоровья работать не может, кто-то устал. Потому что в период коронавируса идет эмоциональное и физическое выгорание, - рассказал Игорь Пушкарев на радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Сейчас в службе скорой медицинской помощи не хватает 26 врачей, а также фельдшеров.

- С фельдшерским составом тоже есть дефицит, но он восполняется. Каждый год выпуск идет около ста фельдшеров со специальностью «Лечебное дело». Около 30-40 выпускников приходило на станцию скорой помощи Екатеринбурга, - говорит Игорь Пушкарев.

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