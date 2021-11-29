Названа главная проблема скорой помощи Екатеринбурга

Скорой медицинской помощи Екатеринбурга не хватает опытных специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев назвал главную проблему вверенной ему службы. Сегодня главная проблема системы скорой медицинской помощи – кадровая, она существует на протяжении последних 10-15 лет. Об этом Игорь Пушкарев заявил на радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Мы сейчас готовы принять 26 врачей. Но многие понимают, что не хватает, это значит – нет бригады. Как делается на всей скорой помощи РФ. Допустим, была реанимационная бригада, не закрывается врачами анестезиологами-реаниматологами. Приходит фельдшерский состав, количество бригад не уменьшается, просто профиль меняется, - говорит Игорь Пушкарев.

По его словам, с фельдшерским составом тоже есть дефицит, но он восполняется. Каждый год выпуск идет около ста фельдшеров со специальностью «Лечебное дело». Около 30-40 выпускников приходило на станцию скорой помощи Екатеринбурга

- По врачам есть большая проблема: у нас не было ординатуры пять. То есть вообще не было притока выпускников. У нас единицы приходили анестезиологи. Все равно, кадровый состав он возрастной, у нас есть анестезиологи, которым 70 лет, им тяжело работать в такой нагрузке, - говорит глава скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

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