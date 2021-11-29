Участок трассы «Екатеринбург-Пермь» перекроют для установки надземного перехода

Его возводят близ села Киргишаны под Бисертью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожные рабочие перекроют участок трассы «Екатеринбург-Пермь» для установки надземного пешеходного перехода. Его возводят близ села Киргишаны под Бисертью. Планируется, что в ночь на 3 декабря часть дороги на километре 266+100 будет перекрыта в обоих направлениях в течение 40 минут.

- Эти меры необходимы для безопасного монтажа пролетных строений. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, - уточнили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Также дорожники добавили, что узнать любую информацию о состоянии проездов или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.