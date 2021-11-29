В Екатеринбурге полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские, которые патрулируют город, задержали 24-летнего закладчика с крупной партией наркотиков. Сотрудники ППС в гаражах на улице 8 марта заметили машину, пассажир которой при виде правоохранителей резко наклонился и попытался что-то убрать из зоны видимости, а при проверке документов молодой человек заметно занервничал.

- Как выяснилось, на сиденье находились разрезанные коробки из-под сока, в которых находились обмотанные в полимерную пленку свертки в черной изоленте, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанных доставили в отделение полиции. Владелицей машины была 23-летняя девушка, а вот молодой человек объяснил, что работал закладчиком запрещенных веществ, так как после армии не смог трудоустроиться.

В ходе проведенной экспертизы установлено, что изъятые 85 свертков содержат вещество, которое является наркотическим средством мефедрон общей массой 292 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».