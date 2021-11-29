В парке Маяковского из-за потепления закрыли каток

Дата открытия катка пока неизвестна. Фото: ЦПКиО имени Маяковского

В ЦПКиО имени Маяковского из-за потепления закрыли каток. Об этом сообщает пресс-служба парка Маяковского.

Открытие катка «Северное сияние» состоялось 26 ноября. В условиях пандемии на нем организованы два входа. Для посетителей со своими коньками сделана отдельная касса и выход на лед.

Сегодня, 29 ноября, ЦПКиО имени Маяковского объявил о закрытии «Северного сияния» из-за погодных условий.

- Температура воздуха, которую синоптики обещают на ближайшие дни, не способствует хорошему состоянию льда, а значит катание небезопасно и невозможно, - сообщили в пресс-службе.

Дата открытия катка пока неизвестна. Ранее МЧС предупредило уральцев о мокром снеге и гололеде. Непогода усложнит ситуацию на дорогах, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.