В центре Екатеринбурга остановили трамваи из-за дамской сумочки

Сумочку забыла свердловчанка в трамвае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга остановили трамвай из-за дамской сумочки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение об оставленной бесхозной вещи поступило в полицию 29 ноября в 15:11. Сумочку забыла свердловчанка в трамвае, который следует по маршруту «ВИЗ-Фрезеровщиков».

- Представителям МВД потребовалось несколько минут, чтобы установить, что в найденном бесхозном предмете ничего криминального и опасного не находилось. Там были обычные женские «штучки», - добавил Валерий Горелых.

После окончания проверки трамвай продолжил движение в штатном режиме. Сейчас полиция устанавливает личность хозяйки, которая оставила сумочку.