По словам сына, СК проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах скончалась 42-летняя жительница Химмаша Светлана Бороздина. Семья женщины уверена, что она скончалась от травм, полученных в результате нападения вечером 15 ноября. По словам родных, Светлана вышла из дома на Профсоюзной и направилась к своему сожителю на Инженерной.

В районе школы № 86 за ней увязались несколько мужчин, которые попросили сигарету.

- Мама рассказывала сестре, что одной сигареты им оказалось мало и они забрали всю пачку. Завязалась перепалка, они стали ее бить. Нападавших спугнул случайный прохожий. Мы благодарны ему за помощь. Чтобы оплатить похороны мне пришлось продать свою «десятку», - рассказал «КП»-Екатеринбург сын Светланы Максим Лапинков.

Уже в квартире Светлана почувствовала себя плохо. Но несмотря на уговоры сожителя не стала вызывать скорую помощь. 20 ноября женщина скончалась. В заключении о смерти говорится эксперт зафиксировал травму селезенки, рецидивирующее кровотечение, а также травмы, нанесенные тупым предметом.

Сын Светланы утверждает, что Следственный комитет проводит проверку. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.