На Старой Сортировке при столкновении «Газели» с автобусом пострадала девушка

Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге «Газель» столкнулась с автобусом № 68 на Старой Сортировке. В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка общественного транспорта, сообщили «КП Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- На перекрестке улиц Сортировочная и Техническая водитель автомобиля «Газель» проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом, - рассказали там.

Удар пришелся на переднюю часть автобуса. Пострадавшую девушку доставили в больницу.

Ранее, 24 ноября, в центре Екатеринбурга автобус столкнулся с двумя легковушками. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Бажова. Машины не поделили дорогу с маршруткой № 030. В аварии никто не пострадал. Водители самостоятельно обратились в бригаду по оформлению ДТП.

А 14 ноября, в столице Урала водитель рейсового автобуса врезался в дорожное ограждение в районе южного автовокзала. Авария произошла на пересечении улиц Щорса и 8 марта. После столкновения часть железного забора вылетела на пешеходный тротуар. В автобусе были пассажиры.

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