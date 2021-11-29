Питание должно быть сбалансированным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы оставаться здоровыми и бодрыми, мужчины должны придерживаться сбалансированного питания. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, в рационе мужчины должно быть достаточно животных и растительных белков, которые есть в мясных продуктах, а также в мясе птицы, рыбе, зерновых и бобовых продуктах. Также мужчинам необходимо есть продукты с достаточным содержанием цинка: это орехи, кунжут, семейки, рыба и мясо.

Не стоит забывать и о витаминах, особенно на А и Е, которые есть в растительных маслах, семечках и орехах. Для восполнения недостатка углеводов, которые случат источником энергии, нужно есть овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые крупы.

Важно сделать за калорийностью рациона, избыток которой плохо влияет на репродуктивную функцию человека, а также на здоровье человека в целом. Чтобы избежать негативных последствий, нужно ограничить употребление сладостей, алкоголя, жирной пищи и белого хлеба.