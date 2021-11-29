На заседании Общественной палаты Свердловской области рассказали о бойкоте QR-кодам

По словам общественников QR-коды ведут к разделению общества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общественной палате Свердловской области сегодня, 29 ноября, прошли слушания по теме «Внесение изменений в федеральное законодательство в части введения системы QR-кодов». Помимо членов палаты, слово брали и общественники, которые порой довольно категорично высказывались о введении QR-кодов. Одно из самых ярких высказываний принадлежит общественнице Наталье Мухлыниной.

- Опасными сейчас в России назначаются здоровые люди с сильным иммунитетом, которые отказались от прививки, используя законное право, - сказала Наталья Мухлынина. - Система QR-кодов, легализуя по факту обязательность прививок, вводит в нашей стране две касты – имеющие QR-код полноправные граждане и не имеющие QR-код. Это бесправная группа, которой оставлена только возможность поддерживать минимальную жизнедеятельность. Мы не можем допустить деления людей на сорта <...> Знаете, из-за чего упал почти на 70% трафик в организациях (на заседании было сказано, что в кинотеатрах на один сеанс сейчас приходит в среднем два человека, - Прим. Ред.)? Потому что нас 70% и мы ходить туда не будем. Мы объявляем бойкот. В частности я объявляю бойкот. Хотя QR-код у меня есть.

За сутки в Свердловской области было зарегистрировано еще 714 случаев заболевания коронавирусом. Умерли еще 34 болевших человека.